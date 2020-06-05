У "слуги" Холодова знайшли величезний особняк під Києвом: оформлений на дружину і дочку. Фото
У скандального народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова журналісти знайшли недобудований особняк в елітному селищі Козин Київської області.
Як говориться в розслідуванні проєкту "Схеми: корупція в деталях", площа недобуду сягає 1000 квадратних метрів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Згадку про нього ми помітили в нещодавно опублікованій декларації народного депутата від президентської партії Андрія Холодова – відповідно до неї, будівля оформлена на дружину і доньку "слуги народу", – йдеться в програмі.
Також, за даними журналістів, у Холодова є вілла в елітному районі Відня вартістю в 6 мільйонів євро та маєток на Кіпрі.
Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про №22 "Слуги народу":
Холодов відомий як "король тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" 2012 року. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнес-партнерка Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони володіють ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".
Проти мережі тютюнових кіосків "Т-кіоск", що має стосунок до Холодова, відкривалося кримінальне провадження за несплату податків.
У Державній податковій службі за пів року не відповіли, чи перевіряли вони тютюнові кіоски в Києві, у яких продавали цигарки за чеками з ознаками підробки.
Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.
Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього та ще трьох членів "Слуги народу" із посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.
За даними "Страни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" та керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.
Холодов уже тривалий час не проживає на території України. Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більш ніж 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповідь від них не надійшла.