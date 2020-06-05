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5 червня • оновлено в 15:14
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У "слуги" Холодова знайшли величезний особняк під Києвом: оформлений на дружину і дочку. Фото

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У скандального народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова журналісти знайшли недобудований особняк в елітному селищі Козин Київської області.

Як говориться в розслідуванні проєкту "Схеми: корупція в деталях", площа недобуду сягає 1000 квадратних метрів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Андрій Холодов

Андрій Холодов

"Згадку про нього ми помітили в нещодавно опублікованій декларації народного депутата від президентської партії Андрія Холодова – відповідно до неї, будівля оформлена на дружину і доньку "слуги народу", – йдеться в програмі.

Також, за даними журналістів, у Холодова є вілла в елітному районі Відня вартістю в 6 мільйонів євро та маєток на Кіпрі.

У "слуги" Холодова знайшли величезний особняк під Києвом: оформлений на дружину і дочку

Facebook проєкту "Схеми"

У "слуги" Холодова знайшли величезний особняк під Києвом: оформлений на дружину і дочку

Facebook проєкту "Схеми"

У "слуги" Холодова знайшли величезний особняк під Києвом: оформлений на дружину і дочку

Facebook проєкту "Схеми"

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про №22 "Слуги народу":

  • Холодов відомий як "король тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" 2012 року. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнес-партнерка Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони володіють ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

  • Проти мережі тютюнових кіосків "Т-кіоск", що має стосунок до Холодова, відкривалося кримінальне провадження за несплату податків.

  • У Державній податковій службі за пів року не відповіли, чи перевіряли вони тютюнові кіоски в Києві, у яких продавали цигарки за чеками з ознаками підробки.

  • Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

  • Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього та ще трьох членів "Слуги народу" із посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

  • За даними "Страни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" та керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

  • Холодов уже тривалий час не проживає на території України. Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більш ніж 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповідь від них не надійшла.

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Особа
Андрій Холодов
Місце
Україна
Теги
розслідування нерухомість Партія Слуга народу
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