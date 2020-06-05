У "слуги" Холодова знайшли величезний особняк під Києвом: оформлений на дружину і дочку. Фото

У скандального народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова журналісти знайшли недобудований особняк в елітному селищі Козин Київської області.

Як говориться в розслідуванні проєкту "Схеми: корупція в деталях", площа недобуду сягає 1000 квадратних метрів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Андрій Холодов

"Згадку про нього ми помітили в нещодавно опублікованій декларації народного депутата від президентської партії Андрія Холодова – відповідно до неї, будівля оформлена на дружину і доньку "слуги народу", – йдеться в програмі.

Також, за даними журналістів, у Холодова є вілла в елітному районі Відня вартістю в 6 мільйонів євро та маєток на Кіпрі.

Facebook проєкту "Схеми"

Facebook проєкту "Схеми"

Facebook проєкту "Схеми"

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