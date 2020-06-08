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8 червня • оновлено в 11:45
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У Раді запропонували перейменувати проспект Бандери в Києві

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Народний депутат від фракції ОПЗЖ Ілля Ківа запропонував перейменувати проспект Степана Бандери в Києві на честь вбитого в США афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це він написав у своєму Telegram з саркастичним підтекстом.

Ківа запропонував перейменувати проспект Бандери в честь Флойда

Ківа запропонував перейменувати проспект Бандери в честь Флойда

Ківа також запропонував оголосити тиждень жалоби в Україні, "канонізувати невинно убієнного Флойда і призначити день шанування його в церкві".

Він звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою "виділення матеріальної допомоги в розмірі $10 000 000 сім'ї загиблого афроамериканця, борця за свободу і права чорношкірих людей".

"Прошу розглянути можливість включення Флойда в списки Небесної сотні, як людини, що почала "революцію гідності" в Сполучених Штатах Америки", – додав нардеп.

Проспект Степана Бандери розташований в Оболонському і Подільському районах Києва. У 2016 році названий на честь одного з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху. До цього був Московським проспектом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна Київ
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Верховна Рада України Проспект Степана Бандери
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