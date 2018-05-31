У поліції розповіли, хто збив дитину на велосипеді у Києві

Поліцейський автомобіль, який в Києві збив дитину-велосипедиста, виконував спецзавдання.

Про це заявила прес-служба поліції Києва, зазначивши, що обидва поліцейських, які перебували в авто Volkswagen, в присутності громадян і понятих пройшли тест на "Драгер". Прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь.

Крім того, поліцейських доставлять до лікаря-нарколога, щоб відібрати біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп'яніння.

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За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

"На місці працює слідчо-оперативна група, співробітники районної прокуратури та управління внутрішньої безпеки. Проводиться огляд місця аварії і встановлюються всі обставини ДТП. Після проведення першочергових слідчих дій буде визначено", - повідомили в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в Києві автомобіль поліції з кортежу Порошенко збив літнього чоловіка.