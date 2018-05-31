У поліції розповіли, хто збив дитину на велосипеді у Києві

Поліцейський автомобіль, який в Києві збив дитину-велосипедиста, виконував спецзавдання.
Про це заявила прес-служба поліції Києва, зазначивши, що обидва поліцейських, які перебували в авто Volkswagen, в присутності громадян і понятих пройшли тест на "Драгер". Прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь.
Крім того, поліцейських доставлять до лікаря-нарколога, щоб відібрати біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп'яніння.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
"На місці працює слідчо-оперативна група, співробітники районної прокуратури та управління внутрішньої безпеки. Проводиться огляд місця аварії і встановлюються всі обставини ДТП. Після проведення першочергових слідчих дій буде визначено", - повідомили в поліції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в Києві автомобіль поліції з кортежу Порошенко збив літнього чоловіка.
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