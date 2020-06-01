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1 червня • оновлено в 16:50
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У поліції повідомили всі подробиці про "мінера" моста Метро в Києві

1.3т
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Людиною, що загрожував підірвати міст Метро в Києві, виявився житель міста Вишневе. Під час затримання виявилося, що бомби не було, а сам "мінер" знаходився в "збудженому стані" і говорив про проблеми в сім'ї.

Про це розповів начальник ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко під час брифінгу, запис якого опублікував журналіст Ян Доброносов на своїй Facebook-сторінці.

За словами Крищенко, "мінером" виявився 32-річний житель міста Вишневе, що в Києво-Святошинському районі Київської області. Також вдалося дізнатися, що за ним числиться два адмінпорушення. Під час переговорів і затримання він не виявляв агресії і не висував ніяких конкретних умов.

"Проводили переговори, але ніяких чітких вимог він не висував. У нього мати перебуває в лікарні, якісь проблеми в сімейному плані з родичами, він то не може десь жити, то ще щось. Хаотичні вимоги, нічого конкретного" , – розповів Крищенко.

За його словами, в якийсь момент вдалося почати операцію по затриманню. Для цього використовували службову собаку. Після виявилося, що в пакеті не бомба, а муляж – балон, дроти і земля.

Як розповів Крищенко, зараз псевдомінера доставили до районного відділу поліції, куди викликали медиків і психіатричну допомогу. Відкрито провадження за статтею 259 ККУ "Завідомо неправдиве повідомлення про мінування" – йому загрожує до 6 років в'язниці. Також встановлюється чи перебував "мінер" в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в понеділок, 1 червня, невідомий чоловік з пакетом, з якого тягся провід до пульта в руці, заявив про намір підірвати міст Метро.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Андрій Крищенко
Місце
Україна Київ
Тег
мінування
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