У парку Києва знайшли труп чоловіка: фото і відео 18+

У Києві в неділю, 13 жовтня, на озері в парку "Перемога" знайшли труп чоловіка.
Як передає "Інформатор", тіло знайшли рибалки близько 12:00, вони відразу викликали поліцію. Пізніше на місце НП прибули криміналісти і водолази.
У чоловіка був зчесаний лоб, інших видимих травм не виявили. Документів при ньому не було. Вбивство це або суїцид - поки що невідомо.
При цьому школярі, які проходили повз місця трагедії, впізнали у загиблому бездомного на ім'я Віктор, який жив в покинутому туалеті на вулиці Воскресенській, 3. Але недавно вуличну вбиральню очистили і він залишився без тимчасового житла.
За словами дітей, вони бачили чоловіка ще в суботу, 12 жовтня, з саднами на лобі. Вони повідомили, що загиблий часто випивав. На вигляд йому близько 40-50 років.
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У Києві знайшли труп
інформатор
У Києві знайшли труп
інформатор
У Києві знайшли труп
інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві з вікна міського відділення інституту серця випав 26-річний чоловік, трагедія сталася рано вранці.
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