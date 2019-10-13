У парку Києва знайшли труп чоловіка: фото і відео 18+

У Києві в неділю, 13 жовтня, на озері в парку "Перемога" знайшли труп чоловіка.

Як передає "Інформатор", тіло знайшли рибалки близько 12:00, вони відразу викликали поліцію. Пізніше на місце НП прибули криміналісти і водолази.

У чоловіка був зчесаний лоб, інших видимих травм не виявили. Документів при ньому не було. Вбивство це або суїцид - поки що невідомо.

При цьому школярі, які проходили повз місця трагедії, впізнали у загиблому бездомного на ім'я Віктор, який жив в покинутому туалеті на вулиці Воскресенській, 3. Але недавно вуличну вбиральню очистили і він залишився без тимчасового житла.

За словами дітей, вони бачили чоловіка ще в суботу, 12 жовтня, з саднами на лобі. Вони повідомили, що загиблий часто випивав. На вигляд йому близько 40-50 років.

Фото і відео 18+

У Києві знайшли труп інформатор

У Києві знайшли труп інформатор

У Києві знайшли труп інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві з вікна міського відділення інституту серця випав 26-річний чоловік, трагедія сталася рано вранці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!