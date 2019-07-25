У нас величезні плани по відродженню слави Київського річкового порту – Павло Поліканов

Після тривалого періоду занепаду поступово відроджується один зі знакових для столиці об’єктів – Київський річковий порт. Що нового там відбувається, як проходить процес масштабної реконструкції, що вже зроблено і над чим тільки доведеться попрацювати, а також – які туристичні маршрути нині пропонують у Київському річковому порту, OBOZREVATEL розповів керівник напрямку пасажирських перевезень КРП Павло Поліканов.

Павло Поліканов, керівник напрямку пасажирських перевезень zruchno.travel

- Впродовж останніх 4 років відбувається відродження Київського річкового порту. Що зроблено за цей час?

- Для такого підприємства, як річковий порт, чотири роки - порівняно невеликий термін, проте за цей час змінилося дуже багато чого. В рамках інтерв'ю неможливо розповісти про всі проекти, які нам вдалося реалізувати або про нововведення в нашій роботі. Але особливо хочеться виділити наступні факти, які можна вважати найбільш важливими досягненнями нашого керівництва і всієї нашої команди. Так, всім співробітникам Київського річкового порту нарешті були виплачені великі заборгованості по заробітній платі. Ми також провели індексацію зарплат в сторону підвищення, ми цінуємо наших співробітників, завдяки самовідданості та професіоналізму яких порт вижив і зараз починає повертати собі колишню славу.

Була реконструйована залізнична гілка; відновлений флот, кранове господарство та автомобільна техніка. Варто сказати, що на балансі підприємства було достатньо техніки, але в робочому і підготовленому стані чотири роки тому було тільки кілька одиниць. Незважаючи на те, що ми оновили весь флот, для стабільної роботи, а тим більше для успішного розвитку, наявних одиниць було недостатньо. Ми збільшили кількість власного флоту шляхом придбання нових суден на внутрішньому ринку і в сусідній державі Білорусь.

Зокрема, Київський річковий порт поповнив свій флот двома баржами Р-0525 і Р-0570 з Білорусі. Це несамохідні баржі-майданчики, які призначені для переміщення навалювальних вантажів і контейнерів.

Стратегія підприємства, яку ми проробили і якої намагаємося дотримуватися, включає розвиток міжнародного співробітництва. На території порту було відкрито Міжнародний пункт пропуску, що вже сьогодні дає нам можливість ефективно взаємодіяти з іншими країнами.

- Скільки коштів вкладено у реконструкцію?

- На сьогоднішній день витрачено величезні кошти для відновлення Київського річкового порту, ми не публічне підприємство і, на жаль, не можемо розголошувати комерційну інформацію.

- Що ще залишилося зробити?

- Київський річковий порт - це велике підприємство, і, відповідно, напрямків діяльності у нас досить багато, в кожному напрямку є свої цілі для поліпшення і прогресу, взагалі це безперервний процес, ми знаємо свої сильні і слабкі сторони і працюємо над ними.

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- Що нового у напрямку пасажирських перевезень пропонує Київський річковий порт?

- Пасажирське судноплавство на Дніпрі відроджується, річкові перевезення в Україні розвиваються, буде активніше залучатися пасажирський флот, будуватися новий. На сьогоднішній день в річкову інфраструктуру інвестувати наважуються лише деякі, проте з кожним роком з'являються нові судна, так, в невеликій кількості, але тим не менш тенденція позитивна.

Ми розробляємо і реалізуємо нові маршрути та екскурсійні програми, намагаємося створити для нашого клієнта більш цікаві і комфортні умови для проведення часу.

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- Скільки в середньому коштує прогулянка по Дніпру?

- В середньому квиток на теплохід для дорослого коштує 200 грн, є квитки по 150 грн на прогулянку тривалістю 1 годину, але і є квитки по 500 грн, це 7-ми годинна прогулянка у Межигір'я, з яких 3 години наші клієнти гуляють безпосередньо в парку.

- Як складається ситуація з безпекою, з оновленням плавзасобів, обладнання?

- Регулярно закуповуються рятувальні засоби, протипожежне обладнання, встановлено сучасне навігаційне обладнання.

Ситуація з безпекою відповідає всім нормативам, наші судна проходять щорічний огляд в Регістрі судноплавства України і ніяких зауважень до нас немає. В нашій компанії, порівняно з конкурентами, діє страховка для пасажирів. Також в цьому сезоні ми започаткували обов’язковий інструктаж пасажирів перед рейсом.

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- Чи фіксуєте збільшення кількості киян та гостей міста, які користуються послугами з пасажирських перевезень? Якщо так - наскільки?

- Пасажиропотік зростає з кожним роком на 20-25% і ми робимо все можливе для збільшення цих показників - проводимо різні акції, регулярно виконуємо нові маршрути, організовуємо розважальні масові заходи.

Нашим гостям ми намагаємося надати послуги, які будуть відповідати їх смаковим уподобанням, бажанням і віку. Для дітей є "дитяча програма з аніматорами"; для туристів з інших міст і країн - це "Панорама Києва"; молодь отримає можливість як слід "відірватися" на "Дискотеці на теплоході"; для закоханих пар і романтиків ми придумали "Прогулянку на хвилях музики з саксофоністом". Звичайно, є у нас і універсальний маршрут, який подобається всім, - це прогулянка на "Київське море через Шлюз".

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- Які плани на майбутнє, зокрема, у пасажирських перевезеннях, впровадженні нових маршрутів та проведенні цікавих заходів має адміністрація КРП?

- Плани у нас дуже амбітні, ми робимо наш флот комфортнішим і цікавішим.

1 серпня ми запускаємо річкове сполучення з мальовничим районом Києва Оболонь. Висадка пасажирів буде здійснюватися на території суперсучасного і красивого парку "Наталка". Тепер наші клієнти зможуть відправитися з Поштової площі на Оболонь, погуляти в парку, а потім повернутися на Поділ. У свою чергу жителі Оболоні отримають можливість вирушити на теплоході на Поштову площу, щоб прогулятися по Подолу, зайти в будівлю Річкового вокзалу, де тепер проходять виставки сучасного мистецтва, і, звичайно, поласувати всілякими стравами на кращому гастрономічному фестивалі "Бухта".

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