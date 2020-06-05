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5 червня • оновлено в 12:11
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У МВС відзвітували у справі про стрілянину в Броварах: встановлено 67 підозрюваних

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У справі про перестрілку 29 травня в Броварах Київської області проходять 67 підозрюваних.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час години запитань до уряду у Верховній Раді (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Він навів статистику у справі станом на ранок 5 червня:

  • 44-м учасникам конфлікту повідомлено про підозру (зокрема 5 – заочно);

  • 39 особам обрано запобіжні заходи:

  • 29 – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави;

  • 2 – тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави;

  • 5 – цілодобовий домашній арешт на 60 діб;

  • 3 – домашній арешт у нічний час.

За словами Авакова, на місці перестрілки поліція затримала 11 підозрюваних. Згодом на шляху до Вінниці, за місцем проживання та роботи, було затримано ще понад два десятки осіб-учасників.

"У понеділок, 1 червня, поліція провела низку дій, у результаті яких у Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб, зокрема й ватажка – кримінального авторитета на прізвисько "Віха", він же "Журавель". Усі вони брали участь у перестрілці під виглядом місцевих перевізників", – зазначив він.

Глава МВС вважає, що поліцейські адекватно і грамотно відреагували на ситуацію у Броварах.

У МВС відзвітували у справі про стрілянину в Броварах: встановлено 67 підозрюваних

МВС

У МВС відзвітували у справі про стрілянину в Броварах: встановлено 67 підозрюваних

МВС

У МВС відзвітували у справі про стрілянину в Броварах: встановлено 67 підозрюваних

МВС

У МВС відзвітували у справі про стрілянину в Броварах: встановлено 67 підозрюваних

МВС

У МВС відзвітували у справі про стрілянину в Броварах: встановлено 67 підозрюваних

МВС

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Тема
Перестрілка у Броварах
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна Бровари
Теги
Міністерство внутрішніх справ України стрілянина
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