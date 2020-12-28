У метро Києва з'являться вагони, між якими можна буде проходити

Європейський банк реконструкції і розвитку закупить нові вагони для Київського метрополітену, частина – з проходом між ними.

Про це в Facebook повідомив глава комунального підприємства Віктор Брагінський, зазначивши, що аукціон буде складатися з двох лотів.

"Перший з них – закупівля 5 поїздів з відокремленими вагонами (25 вагонів). А другий – 5 поїздів з міжвагонним проходом (25 вагонів). Такий тип вагонів раніше не використовувався в столичній підземці", – підкреслив він.

Проведення тендеру передбачено 11 березня 2021 року.

Нагадаємо, що в жовтні Київрада схвалила залучення кредиту ЄБРР на придбання 50 вагонів метрополітену. Новий рухомий склад планується використовувати на зеленій лінії після відкриття нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".

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