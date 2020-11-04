У метро Києва взялися за заходи безпеки: як посилять

Obozrevatel Кияни 13:22, 4.11.2020 Оновлено: 13:32, 4.11.2020

Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті, зокрема, у метро.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу, зазначивши, що передусім це пов'язано зі здоров'ям пасажирів.

"Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни, і пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму, то в метрополітені багато хто нехтує правилами безпеки. Тому ми силами муніципальної охорони, підсилюємо контроль. І без масок у метро пасажирів не впускати!" – сказав він.

Мер пояснив, що найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті.

"І я прошу всіх не нехтувати правилами. І дотримуватися їх!" – додав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на лінії метро від Троєщини до Окружної в Києві буде 22 станції: назви і терміни.

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