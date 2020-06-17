У метро Києва прихильники партії Шарія побили хлопців з прапорами України. Відео

Гліб Іванов Кияни 18:25, 17.06.2020

На платформ станції метро "Театральна" в Києві трапилася бійка із застосуванням газових балончиків і флагштоків.

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції України інцидент трапився близько 13:00 17 червня.

"Між двома агресивно налаштованими чоловіками і групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків. Правоохоронці втрутилися і припинили правопорушення", – розповіли в поліції, додавши, що двох учасників бійки доставили в управління поліції в метрополітені для дачі пояснень.

Разом з тим в мережі з'явилися відео бійки, на яких відображено, що конфлікт трапився між представниками партії Шарія, які влаштували мітинг в центрі Києва, і націоналістами, які провели контракцію.

У метро Києва прихильники партії Шарія побили хлопців з прапорами України
Скріншот
У метро Києва прихильники партії Шарія побили хлопців з прапорами України
npu.gov.ua
У метро Києва прихильники партії Шарія побили хлопців з прапорами України
npu.gov.ua

На кадрах видно, що молоді люди в футболках "Я шарю" загнали інших хлопців з прапорами України в кут і побили їх.

"Двох активних учасників конфлікту доставили в управління поліції в метрополітені для встановлення їх особистих даних і надання пояснень. Після першочергової перевірки буде надана правова оцінка діям правопорушників", – додали в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Майдані 17 червня представники рухів "Демократична сокира" і "Рух ветеранів Украіїні" розгорнули протестний мітинг проти партії Шарія. Зі свого боку його прихильники провели контракцію під Офісом президента.

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