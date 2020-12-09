У метро Києва почали переобладнувати станцію "Шулявська"

На станції метро "Шулявська" в Києві почали капітальний ремонт, її зроблять доступнішою для маломобільних груп населення.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації (КМДА) Валентин Осипов на сторінці в Facebook, відзначивши, що будуть облаштовані тактильні смуги, замінено вхідні двері на більш широкі.

Також, за його словами, оновлять систему гучномовного зв'язку, навігації, встановлять тактильні покажчики для людей з порушеннями зору.

"З'являться нові турнікети, як на станціях "Сирець" і "Площа Льва Толстого", – зазначив Осипов.

Він нагадав, що в цьому році були капітально відремонтовані дві станції метрополітену – "Лук'янівська" і "Сирець". Обидві оснащені за програмою доступності.

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