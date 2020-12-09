У метро Києва почали переобладнувати станцію "Шулявська"
На станції метро "Шулявська" в Києві почали капітальний ремонт, її зроблять доступнішою для маломобільних груп населення.
Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації (КМДА) Валентин Осипов на сторінці в Facebook, відзначивши, що будуть облаштовані тактильні смуги, замінено вхідні двері на більш широкі.
Також, за його словами, оновлять систему гучномовного зв'язку, навігації, встановлять тактильні покажчики для людей з порушеннями зору.
"З'являться нові турнікети, як на станціях "Сирець" і "Площа Льва Толстого", – зазначив Осипов.
Він нагадав, що в цьому році були капітально відремонтовані дві станції метрополітену – "Лук'янівська" і "Сирець". Обидві оснащені за програмою доступності.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:
Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";
Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценка, зведення електродепо "Теремки";
Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільська;
Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";
подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;
подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).