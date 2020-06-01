У метро Києва почали діяти нові правила: що обмежать

Кияни 09:02, 1.06.2020 Оновлено: 09:13, 1.06.2020

З понеділка, 1 червня, деякі станції метро Києва закриватимуть на вхід в годину пік, щоб дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Як розповіла в коментарі РБК-Україна прес-секретар столичного метрополітену Наталія Макогон, з 1 червня очікується збільшення кількості пасажирів, оскільки відновиться приміське сполучення.

У Києві обмежать вхід пасажирів в метро

"Така практика застосовується при масових заходах, які неодноразово проходили в Києві, коли на станції може працювати замість трьох дверей на вхід двоє-одні двері для того, щоб розтягнути пасажиропотік. А з 1 червня ми розуміємо, що буде збільшуватися пасажиропотік, тому що поїде передмістя... Тому ще раз нагадуємо, що можуть бути обмеження на вхід на деяких станціях", – заявила вона.

За словами Макогон, ситуація постійно моніториться, тому станції, де знадобляться обмеження, будуть визначати в режимі реального часу.

Вона підкреслила, що пускати в метро будуть всіх – мова йде лише про те, щоб розосередити пасажирів і дати їм можливість дотримуватися дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня в Києві та Харкові після майже двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро.

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