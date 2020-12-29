У мережі згадали, як водили дітей на ялинку в Києві 60 років тому. Фото

Анна Прийма Кияни 05:40, 29.12.2020

У мережі показали фото новорічного дитячого свята в Жовтневому палаці Києва.

Знімок був зроблений в січні 1963 року, їм поділилася користувач Ірина Пап на сторінці в Facebook.

Новорічне свято
Ірина Пап

Відзначимо, установка головної ялинки України до Нового, 2021 року, супроводжувалася скандалом. Так, на верхівку дерева замість різдвяної зірки встановили казковий капелюх. Представники протестантських церков звернулися до мера з проханням замінити капелюх на традиційну зірку.

А предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній пояснив, чому лише зірка повинна прикрашати ялинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті 17 грудня в Києві на головну ялинку встановили різдвяну зірку, а 19 грудня її урочисто запалили на Софійській площі.

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