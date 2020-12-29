У мережі згадали, як водили дітей на ялинку в Києві 60 років тому. Фото

У мережі показали фото новорічного дитячого свята в Жовтневому палаці Києва.

Знімок був зроблений в січні 1963 року, їм поділилася користувач Ірина Пап на сторінці в Facebook.

Відзначимо, установка головної ялинки України до Нового, 2021 року, супроводжувалася скандалом. Так, на верхівку дерева замість різдвяної зірки встановили казковий капелюх. Представники протестантських церков звернулися до мера з проханням замінити капелюх на традиційну зірку.

А предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній пояснив, чому лише зірка повинна прикрашати ялинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті 17 грудня в Києві на головну ялинку встановили різдвяну зірку, а 19 грудня її урочисто запалили на Софійській площі.