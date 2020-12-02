У мережі згадали раритетний автопарк під Верховною Радою. Фото

Анна Прийма Кияни 04:20, 2.12.2020

Будівлю Верховної Ради в Києві радянських часів згадали в мережі раритетним фото. Під його стінами також зняли автопарк.

Знімком поділилися на сторінці "Старі фото Києва" у Facebook. Користувачі зазначили, що фотографії зроблено в 50-ті роки.

Верховна Рада
"Старі фото Києва", Facebook
Авто під Радою
"Старі фото Києва", Facebook

Верховна Рада України – адміністративна будівля в Києві, побудована в 1939 році за проєктом архітектора Володимира Заболотного, використовується для проведення засідань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували рідкісну фотографію Європейської площі в Києві, яка раніше мала назву Царської.

Європейська площа знаменита також тим, що саме тут у 1892 році вперше почався регулярний рух електричного трамвая.

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