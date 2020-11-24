У мережі згадали легендарний готель в Києві 100 років тому. Фото

Анна Прийма Кияни 04:20, 24.11.2020

У мережі опублікували раритетне фото готелю "Континенталь" в Києві на вулиці Миколаївській.

Знімком, датованим 1913 роком, поділилися на сторінці "Пуля" в Twitter.

"Фасад будівлі був прикрашений архітектурними деталями різних епох і стилів – від ренесансу до бароко", – йдеться в повідомленні.

Готель був розташований на вулиці Миколаївській.
"Куля", Twitter
Готель був прикрашений архітектурними деталями різних епох.
"Куля", Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, і авто.

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