У мережі показали жахливі умови в підпільному дитсадку Києва

Співробітники правоохоронних органів і служби у справах дітей з’ясували, що малюків, яких нібито утримували в жахливих умовах на території приватної оселі в Подільському районі Києва, батьки віддавали до цього підпільного дитсадка добровільно.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook співробітниця Офісу генерального прокурора України Наталія Непряхіна, виклавши фото з приміщення (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За її словами, кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі малолітніх, яке розслідувалося Подільським УП ГУНП у м. Києві, закрили через відсутність складу кримінального правопорушення.

Підпільний дитсадок у Києві

"Але підставою внесення даних у ЄРДР були неодноразові звернення громадян. І оскільки власники відмовили працівникам поліції та представникам райдержадміністрації у наданні будь-якої інформації щодо правомірності перебування дітей у будинку та його огляді, й було ухвалено рішення про невідкладне проникнення та здійснення обшуку", – нагадала представниця ОГП.

Підпільний дитсадок у Києві Facebook/Наталія Непряхіна

Подільський райсуд Києва підтвердив, що дії правоохоронців були виправданими. Водночас з’ясувалося, що батьки дітлахів, які були на час обшуку в помешканні, добровільно залишали їх там для догляду на час своєї роботи.

Підпільний дитсадок у Києві Facebook/Наталія Непряхіна

Зважаючи на це, представники столичних прокуратури й Подільського управління поліції на спільній нараді вирішили, що надалі в подібних ситуаціях вживатимуть оперативні заходи, але без завдання шкоди правам дітей.

"Тобто йдеться про те, що спершу – належна оцінка та аналіз ситуації, потім – активні дії", – підсумувала Непряхіна.

Підпільний дитсадок у Києві Facebook/Наталія Непряхіна

Підпільний дитсадок у Києві Facebook/Наталія Непряхіна

Підпільний дитсадок у Києві Facebook/Наталія Непряхіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 січня поліція прибула на анонімний виклик у Подільський район Києва, де на вулиці Достоєвського був виявлений дитячий садок, що функціонував незаконно. На місці події поліцейські побачили 11 малолітніх дітей.

Київська поліція змінила кваліфікацію статті, за якою почали кримінальне провадження за фактом підпільного дитсадка в столиці.

Згодом правоохоронці закрили кримінальне провадження за фактом незаконного утримання дітей у приватному дитячому садку на Куренівці, відкрите після анонімного дзвінка.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!