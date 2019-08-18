У мережі показали, як наркобарон Telegrass втік від СБУ в "Борисполі"

У мережу потрапили кадри "втечі" наркобарона Амос Дов Сільвера від співробітників СБУ в аеропорту "Бориспіль".

Кадри активно поширюються в соцмережах. Судячи з відео, причиною НП став прикордонник або співробітник аеропорту, який не хотів пропускати СБУшників в термінал через наявність при собі зброї.

Наркобарон скористався цією ситуацією і непомітно втік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня Амос Дов Сільвер втік в аеропорту Бориспіль. Туди його привезли, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Втечу злочинець нібито скоїв у залі дьюті-фрі після зняття електронного браслета. Однак в ДПСУ цю інформацію спростували. У ніч на 17 серпня його затримали в Умані.

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