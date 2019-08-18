Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У мережі показали, як наркобарон Telegrass втік від СБУ в "Борисполі"

461 Читати матеріал російською

У мережу потрапили кадри "втечі" наркобарона Амос Дов Сільвера від співробітників СБУ в аеропорту "Бориспіль".

Кадри активно поширюються в соцмережах. Судячи з відео, причиною НП став прикордонник або співробітник аеропорту, який не хотів пропускати СБУшників в термінал через наявність при собі зброї.

Наркобарон скористався цією ситуацією і непомітно втік.

Новини
Під Києвом із лабораторії вилучили наркотики на $5 млн

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня Амос Дов Сільвер втік в аеропорту Бориспіль. Туди його привезли, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Втечу злочинець нібито скоїв у залі дьюті-фрі після зняття електронного браслета. Однак в ДПСУ цю інформацію спростували. У ніч на 17 серпня його затримали в Умані.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Бориспіль
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...