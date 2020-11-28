У мережі показали старовинний кредитний будинок у Києві й тодішні гроші

Анна Прийма Кияни 05:20, 28.11.2020

У мережі опублікували архівну фотографію Будинку міського кредитного товариства в Києві, який збудували в 1892-1894 роках архітектори Володимир Ніколаєв і Георгій Шлейфер.

Знімок будівлі опубліковано на сторінці "Пуля" у Twitter разом із облігаціями в 100 рублів 1914 року.

Будинок міського кредитного товариства
"Пуля", Twitter
Облігації
"Пуля", Twitter
Облігації кредитного товариства
"Пуля", Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, й авто.

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Кияни

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