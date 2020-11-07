У мережі показали, що дивом уціліло після руйнування Михайлівського монастиря в Києві

У мережі опублікували раритетну фотографію трапезної Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві.

"Коли в 1937 році був зруйнований монастир, майже повністю збереглася трапезна церква", - повідомляється на сайті lookmytrips.

Будівля в різний час пристосовували до різних потреб. В кінці 1970-их трапезну відновили в формах українського бароко і розташували в ній музей кераміки.

Після відтворення в 1890-х роках Михайлівського собору трапезна знову стала частиною Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали раритет, як жінка з сокирою пила пиво в Києві.