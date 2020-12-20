У мережі показали раритетне фото станції метро "Проспект Корнійчука" в Києві
У мережі опублікували архівне фото станції метро "Оболонь", яка спочатку носила назву "Проспект Корнійчука".
Знімок датований 1980-ми роками. Їм поділився користувач Роман Бравко на сторінці "Старі фото Києва" в Facebook.
21-я станція Київського метрополітену розташована на Оболонсько-Теремківської лінії, між станціями "Почайна" і "Мінська", відкрита 19 грудня 1980 року. Першу назву отримала в честь українського письменника і громадського діяча Олександра Корнійчука.
Станція має підземний зал з острівною посадочною платформою. Склепіння залу спираються на два ряди колон. Має два виходи в підземні переходи.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:
Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";
Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценко, зведення електродепо "Теремки";
Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільська;
Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";
подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;
подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).