У мережі показали раритетне фото станції метро "Проспект Корнійчука" в Києві

Анна Прийма Кияни 06:20, 20.12.2020

У мережі опублікували архівне фото станції метро "Оболонь", яка спочатку носила назву "Проспект Корнійчука".

Знімок датований 1980-ми роками. Їм поділився користувач Роман Бравко на сторінці "Старі фото Києва" в Facebook.

21-я станція Київського метрополітену розташована на Оболонсько-Теремківської лінії, між станціями "Почайна" і "Мінська", відкрита 19 грудня 1980 року. Першу назву отримала в честь українського письменника і громадського діяча Олександра Корнійчука.

Станція має підземний зал з острівною посадочною платформою. Склепіння залу спираються на два ряди колон. Має два виходи в підземні переходи.

Оболонський район
Роман Бравко

Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:

  • Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";

  • Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценко, зведення електродепо "Теремки";

  • Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільська;

  • Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";

  • подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;

  • подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).

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