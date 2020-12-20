У мережі показали раритетне фото станції метро 'Проспект Корнійчука' в Києві

У мережі опублікували архівне фото станції метро "Оболонь", яка спочатку носила назву "Проспект Корнійчука".

Знімок датований 1980-ми роками. Їм поділився користувач Роман Бравко на сторінці "Старі фото Києва" в Facebook.

21-я станція Київського метрополітену розташована на Оболонсько-Теремківської лінії, між станціями "Почайна" і "Мінська", відкрита 19 грудня 1980 року. Першу назву отримала в честь українського письменника і громадського діяча Олександра Корнійчука.

Станція має підземний зал з острівною посадочною платформою. Склепіння залу спираються на два ряди колон. Має два виходи в підземні переходи.

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