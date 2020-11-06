У мережі показали раритет, як жінка з сокирою пила пиво в Києві

На майданчику вуличного кафе в Києві в 1990-і роки зняли жінку з пляшкою пива і сокирою на столі.

Раритетною фотографією поділилися на сторінці "Дилетант" в Twitter, автор знімка – Олександр Ранчуков.

"Жінка з сокирою п'є пиво, Київ, 1980-і або 1990-ті", – підписали кадр.

Однак коментатори засумнівалися, що це було в 80-і. "Стаканчик кока коли, швидше 90-і вже", "Відразу видно, що ви не жили в Києві в 90-і. Шкіряні куртки такого крою, як на фото у чоловіків зліва від жінки, почали носити не раніше 1991 року, вже після розвалу Союзу", – аргументували вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу зворушило чорно-біле архівне фото моста Патона в Києві в 1950-х роках.