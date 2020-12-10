У мережі показали Бессарабку в Києві понад 100 років тому

Архівні фото київської Бессарабки опублікували в мережі. Знімки зробили в 1890-ті роки.

Фотографіями поділилися на сторінці "Пуля" у Twitter, зазначивши, що історична місцевість у Шевченківському районі міста відома з кінця XVIII століття, коли там було відкрили водне джерело, побудували басейн, а згодом розгорнули базар. Також там розташовувалася кінна поштова станція.

Бессарабка отримала таку назву від великої кількості бродячих людей, які селилися в нетрях поблизу від Крутого спуску, їх прозвали "бессарабами".

За іншою версією, назва походить від переселенців із Бессарабії (Молдови), які торгували там.

А в 1910-1912 роках архітектор Генріх Гайн побудував на Бессарабці ринок із торговою площею 896 квадратних метрів.

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