У мережі опублікували фото обледенілих квітів у Києві
У мережі користувачі опублікували фотографії пейзажів у Києві, які вкрилися льодом внаслідок ожеледиці та морозів.
Зазначимо, що ожеледиця у столиці почалася увечері 10 грудня через аномальний крижаний льод. Це створило небезпечну ситуацію для пішоходів та транспорту.
Так, фотограф Владислав Мусієнко на своїй сторінці у Facebook опублікував осінні квіти, що вкрилися льодом.
Видання ВВС опубліковало фото користувачки Альони Жук, яка зробила знімок відбитку кленового листка з льоду.
Олег Дорошенко у Facebook також зробив підбірку зимових фото закрижанілих гілок ялинок та яблук, що вкрилися льодом у саду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 10 грудня Київ був "заблокований" заторами через масові ДТП. Причиною цього став крижаний дощ, який перетворив вулиці на ковзанку.
У мережі показали безліч відео з покритого льодом Києва, які демонстрували, як містяни справлялися з негодою.
У селі Мила Києво-Святошинського району місцевий житель вирішив скористатися ожеледицею та влаштував гру в хокей.
Поліція Київщини відзвітувала, що за 10 грудня зафіксувала близько 600 дорожньо-транспортних пригод.
11 грудня через ожеледицю серйозні затори в столиці продовжилися.