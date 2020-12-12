У мережі опублікували фото обледенілих квітів у Києві

У мережі користувачі опублікували фотографії пейзажів у Києві, які вкрилися льодом внаслідок ожеледиці та морозів.

Зазначимо, що ожеледиця у столиці почалася увечері 10 грудня через аномальний крижаний льод. Це створило небезпечну ситуацію для пішоходів та транспорту.

Так, фотограф Владислав Мусієнко на своїй сторінці у Facebook опублікував осінні квіти, що вкрилися льодом.

Видання ВВС опубліковало фото користувачки Альони Жук, яка зробила знімок відбитку кленового листка з льоду.

Олег Дорошенко у Facebook також зробив підбірку зимових фото закрижанілих гілок ялинок та яблук, що вкрилися льодом у саду.

Як повідомляв OBOZREVATEL: