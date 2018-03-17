"У машині щось небезпечне": у Києві стався інцидент з активістами "Міхомайдану"

У центрі Києва поліцейські заблокували машину зі сценою прихильників екс-глави Грузії і лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Як повідомляється на сторінці партії у Facebook, активісти хотіли встановити сцену на Майдані для проведення акції протесту, яка запланована на неділю, 18 березня.

"Силовики заблокували вантажівку зі сценою, а тепер забирають у дільниці активістів! За попередньою інформацією, забрали водія вантажівки й активіста Ігоря Терещенка, ймовірно їх відвезли в Шевченківське відділення поліції", - йдеться в заяві.

Зі свого боку "Громадське" зазначає, що правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників "Руху нових сил" на Європейській площі біля готелю "Дніпро". Навколо знаходиться близько 200 поліцейських і нацгвардійців.

За словами представника "Руху нових сил" Володимира Гавриша, 6 березня вони подали заявку до Київради на проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 18 березня. У суботу близько 18:00 їх автомобіль виїхав для встановлення сцени, проте його заблокували правоохоронці.

"Вони говорять про те, що надійшов дзвінок, і в машині знаходиться щось небезпечне. Ми запропонували перевірити її в нашій присутності, але нам доступу не дали. Незважаючи на те, що там наше майно", - сказав Гавриш.

Представники поліції відзначили, що мають право блокувати автомобіль, оскільки отримали відповідний дзвінок про можливу небезпеку.

"Ми отримали дзвінок із повідомленням про те, що в машині знаходяться небезпечні предмети. Повинні перевірити. Триває перевірка", - сказав поліцейський.

Як писав "Обозреватель", раніше журналіст показав, що залишив після себе "Міхомайдан" у центрі Києва.