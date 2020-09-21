У лікарнях Києва майже 200 тяжких хворих із COVID-19, – Кличко

У лікарнях Києва станом на понеділок, 21 вересня, перебуває 1010 хворих на коронавірус. 189 з них – у важкому стані.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції. За його словами, серед хворих також 30 дітей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Не зменшується кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1010 хворих на коронавірус. Із них 30 дітей. 189 пацієнтів – у важкому стані. 293 отримують кисневу підтримку. 22 хворих – під апаратами ШВЛ", – сказав Кличко.

За словами мера Києва, ще 101 пацієнт – у лікарнях із підозрою на коронавірус. 366 хворих – перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

Водночас, Кличко наголосив, що медичних препаратів для лікування хворих на COVID-19 та засобів індивідуального захисту в столичних лікарнях достатньо.

"Ми облаштували вже понад 2200 ліжок у 18-ти медзакладах столиці. Сьогодні працюємо над залученням до надання допомоги хворим на коронавірус як фахівців, так і ліжкового фонду закладів Національної академії медичних наук, МОЗу, відомчих медзакладів. А це загалом – понад 11 тисяч ліжок", – сказав Кличко.

Він зазначив, що з початку пандемії місто виділило 106 мільйонів гривень на купівлю необхідних медикаментів.

"І це за умови того, що централізовані закупівлі здійснюють і самі лікарні на гроші, що їм виділяє Національна служба здоров’я. Тому, підкреслю: ліків і засобів захисту столичним лікарням вистачає", – сказав Кличко.

Також мер нагадав, що препаратів саме від коронавірусу поки не існує. Столичні медики застосовують різні препарати – залежно від симптомів у хворого.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 275 осіб. Усього в столиці інфіковано вже 19 758 осіб, в області – 7880 заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, з понеділка, 21 вересня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування, введене через поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів.