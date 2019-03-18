"У лікарні перезмінка, він нікому не потрібен": як через халатність лікарів помер український журналіст

Колеги українського журналіста Святослава Секунова, серце якого раптово зупинилося 16 березня, вважають, що він помер через недбальство лікарів. Спочатку швидка відмовилася везти його в лікарню, підсунувши мамі документ, де вона нібито відмовляється від госпіталізації. Потім у медустанові не виявилося потрібних фахівців.

У КМДА створили комісію і обіцяють розібратися в ситуації. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Мамі підсунули папірець

За словами керівника Святослава, головного редактора сайту "Фокус" Михайла Багінського, ще минулого тижня Секунову стало зле. В п'ятницю у нього піднялася висока температура, і він збирався у понеділок відправитися на обстеження.

Святослав Секун Facebook Святослава Секунова

"Ще в 2015 році у Святослава були проблеми з печінкою, він лікувався. Також у нього була виразка шлунка", – розповів OBOZREVATEL Михайло Багінський.

Однак у ніч на 16 березня стан чоловіка різко погіршився, температура підскочила вже вище 40, і його мама викликала швидку допомогу.

"Головна претензія у мами Святослава Секунова до бригади швидкої допомоги, яка не забрала його одразу в лікарню. Вони сказали, що він безнадійний, везти його в лікарню немає сенсу, тому що до ранку в лікарів перезмінка, і він нікому не буде там потрібен. Вони нічого не говорили з приводу внутрішньої кровотечі у Святослава. Вони зробили укол і підсунули папірець, нібито там йшлося про те, які маніпуляції вони провели пацієнтові. Мама підписала. Виявилося, що насправді то була відмова від госпіталізації", – обурюється Михайло.

Facebook Святослава Секунова

А вже рано вранці Михайлу зателефонувала мама Святослава.

"Вона сказала, що Святославу дуже погано. Я приїхав до нього і вже сам викликав швидку, яка і відвезла його в лікарню №8. Тоді Святослав вже був у важкому стані, його помістили в реанімацію. Також є претензія і до лікарні. Там у вихідні не змогли провести потрібні обстеження, не зробили УЗД і ще якусь процедуру. Радили дзвонити 103 і перевести його в іншу лікарню, якщо потрібно", – зазначив він.

Колеги Святослава мають намір розібратися, що з ним трапилося і хто винен в його смерті.

Facebook Святослава Секунова

У КМДА обіцяють розібратися

Головний лікар швидкої допомоги Києва Анатолій Вершигора коментувати OBOZREVATEL ситуацію по телефону не захотів, попросив звертатися в Київську державну адміністрацію. Так само й у лікарні №8 повідомили, що всі коментарі можуть дати тільки через прес-службу Департаменту охорони здоров'я КМДА.

"В ранці у понеділок, 18 березня, створена комісія, яка буде розбиратися в ситуації. Потрібно вивчити всі документи, вислухати всіх учасників. Після цього ми дамо відповідь", – запевнила нас спікер департаменту Наталія Вишневська.

Що відомо про померлого журналіста

Facebook Святослава Секунова

Святослав Секун багато років пропрацював у різних українських ЗМІ. Починав він із керівництва порталом "Експресінформ". Потім очолював інтернет-версію газети "Деловая неделя". Майже п'ять років пропрацював на сайті "Газети по-київськи", керуючи порталом.

Також чоловік працював у таких інтернет-виданнях, як "Ура-інформ", "Коментарі", "Кореспондент", РБК-Україна, "Фокус".

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