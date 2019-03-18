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Марина Петік
Марина Петік
ЖурналістВсі статті автора

"У лікарні перезмінка, він нікому не потрібен": як через халатність лікарів помер український журналіст

1.9тЧитати матеріал російською

Колеги українського журналіста Святослава Секунова, серце якого раптово зупинилося 16 березня, вважають, що він помер через недбальство лікарів. Спочатку швидка відмовилася везти його в лікарню, підсунувши мамі документ, де вона нібито відмовляється від госпіталізації. Потім у медустанові не виявилося потрібних фахівців.

У КМДА створили комісію і обіцяють розібратися в ситуації. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Мамі підсунули папірець

За словами керівника Святослава, головного редактора сайту "Фокус" Михайла Багінського, ще минулого тижня Секунову стало зле. В п'ятницю у нього піднялася висока температура, і він збирався у понеділок відправитися на обстеження.

Святослав Секун

Святослав Секун

Facebook Святослава Секунова

"Ще в 2015 році у Святослава були проблеми з печінкою, він лікувався. Також у нього була виразка шлунка", розповів OBOZREVATEL Михайло Багінський.

Однак у ніч на 16 березня стан чоловіка різко погіршився, температура підскочила вже вище 40, і його мама викликала швидку допомогу.

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"Головна претензія у мами Святослава Секунова до бригади швидкої допомоги, яка не забрала його одразу в лікарню. Вони сказали, що він безнадійний, везти його в лікарню немає сенсу, тому що до ранку в лікарів перезмінка, і він нікому не буде там потрібен. Вони нічого не говорили з приводу внутрішньої кровотечі у Святослава. Вони зробили укол і підсунули папірець, нібито там йшлося про те, які маніпуляції вони провели пацієнтові. Мама підписала. Виявилося, що насправді то була відмова від госпіталізації", обурюється Михайло.

"У лікарні перезмінка, він нікому не потрібен": як через халатність лікарів помер український журналіст

Facebook Святослава Секунова

А вже рано вранці Михайлу зателефонувала мама Святослава.

"Вона сказала, що Святославу дуже погано. Я приїхав до нього і вже сам викликав швидку, яка і відвезла його в лікарню №8. Тоді Святослав вже був у важкому стані, його помістили в реанімацію. Також є претензія і до лікарні. Там у вихідні не змогли провести потрібні обстеження, не зробили УЗД і ще якусь процедуру. Радили дзвонити 103 і перевести його в іншу лікарню, якщо потрібно", зазначив він.

Колеги Святослава мають намір розібратися, що з ним трапилося і хто винен в його смерті.

"У лікарні перезмінка, він нікому не потрібен": як через халатність лікарів помер український журналіст

Facebook Святослава Секунова

У КМДА обіцяють розібратися

Головний лікар швидкої допомоги Києва Анатолій Вершигора коментувати OBOZREVATEL ситуацію по телефону не захотів, попросив звертатися в Київську державну адміністрацію. Так само й у лікарні №8 повідомили, що всі коментарі можуть дати тільки через прес-службу Департаменту охорони здоров'я КМДА.

"В ранці у понеділок, 18 березня, створена комісія, яка буде розбиратися в ситуації. Потрібно вивчити всі документи, вислухати всіх учасників. Після цього ми дамо відповідь", запевнила нас спікер департаменту Наталія Вишневська.

Що відомо про померлого журналіста

"У лікарні перезмінка, він нікому не потрібен": як через халатність лікарів помер український журналіст

Facebook Святослава Секунова

Святослав Секун багато років пропрацював у різних українських ЗМІ. Починав він із керівництва порталом "Експресінформ". Потім очолював інтернет-версію газети "Деловая неделя". Майже п'ять років пропрацював на сайті "Газети по-київськи", керуючи порталом.

Також чоловік працював у таких інтернет-виданнях, як "Ура-інформ", "Коментарі", "Кореспондент", РБК-Україна, "Фокус".

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Місце
Україна
Теги
Святослав Секуновшвидка допомогаКМДАпомер журналіст
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