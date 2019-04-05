У Києві прогримів вибух: є постраждалий

У Дарницькому районі Києва в результаті вибуху постраждав 42-річний чоловік. Як стало відомо, потерпілий розбирав невідомий предмет, який знайшов у парку Партизанської слави.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, випадок стався в четвер увечері, 4 квітня, на вул. Декабристів.

Чоловік отримав травми і був доставлений в одну зі столичних лікарень. За даними інсайдера, в руках у потерпілого вибухнула "якась капсула".

Чоловік виявив вибухонебезпечний предмет в парку Google. Maps

Обставини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі двоє підлітків знайшли гранату, після чого один з хлопців кинув її перед собою.

Стався вибух, в результаті якого школяр отримав важкі травми і помер в лікарні. Його товариш серйозних травм не отримав.

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