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/Кримінал

У Києві прогримів вибух: є постраждалий

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У Дарницькому районі Києва в результаті вибуху постраждав 42-річний чоловік. Як стало відомо, потерпілий розбирав невідомий предмет, який знайшов у парку Партизанської слави.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, випадок стався в четвер увечері, 4 квітня, на вул. Декабристів.

Чоловік отримав травми і був доставлений в одну зі столичних лікарень. За даними інсайдера, в руках у потерпілого вибухнула "якась капсула".

Чоловік виявив вибухонебезпечний предмет в парку

Чоловік виявив вибухонебезпечний предмет в парку

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Обставини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі двоє підлітків знайшли гранату, після чого один з хлопців кинув її перед собою.

Стався вибух, в результаті якого школяр отримав важкі травми і помер в лікарні. Його товариш серйозних травм не отримав.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
вибухкримінал
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