У коронавірусних лікарнях Києва через 10 днів може виникнути повний колапс, – Марина Порошенко

Реальний стан у медичних закладах Києва викликає серйозне занепокоєння. Лікарні першої хвилі переповнені, а лікарні другої хвилі вже теж перебувають на межі заповнення. За такої тенденції через 10 днів у медичних закладах столиці може настати повний колапс.

Про це повідомила Марина Порошенко, перший номер списку партії "Європейська солідарність" у Київраду, передає пресслужба політсили. Вона відвідала Київську міську клінічну лікарню №8.

За її словами, протягом останніх двох тижнів у Києві кількість важкохворих на COVID-19 збільшилася майже вдвічі і сягнула понад три сотні.

Марина Порошенко нагадала, що ще навесні Київрада виділила близько мільярда гривень для медичної галузі столиці. "За цей час вже можна було розгорнути лікарні третьої хвилі – підготувати приміщення, закупити обладнання та залучити додаткових лікарів", – вважає Марина Порошенко.

Однак, як розповіла вона, "нині ситуація "з точністю до навпаки". Приміщення не підготовлені й не обладнані. Лікарів не вистачає, бо вони або хворіють, або звільняються через високі ризики і низьку оплату праці".

"Тому ми вимагаємо від місцевої влади негайного розгортання лікарень третьої хвилі та збільшення муніципальної надбавки для медичних працівників. А від центральної влади – виплат обіцяних 300% до заробітної плати медикам, які лікують хворих на COVID-19", – заявила Порошенко.

Як відомо, сьогодні в Україні вперше зафіксовано понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус. А в Києві лише останню добу приріст становить понад 10%.