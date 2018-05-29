У коледжі під Києвом розпилили газ: поліція озвучила причину

У Білій Церкві 29 травня в гуртожитку одного з коледжів розпорошили газ.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел.

Як повідомив нам у коментарі начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Київській області Микола Жукович, на лінію "102" надійшов виклик щодо запаху газу.

"Правоохоронці виїхали на місце для встановлення причин виклику. Інформація про те, чи був розпилений газ, з'явиться після висновків наших фахівців", - пояснив Жукович.

Як стало відомо пізніше, в гуртожитку між собою посварилися студенти, і один з них розпилив своєму опоненту в обличчя газ із балончика.

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"Четверо неповнолітніх надихалися перцевого газу і були доправлені в лікарню", - пояснили в поліції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, у травні в українських школах розпочалася хвиля отруєнь дітей різними газоподібними речовинами. Правоохоронці з'ясували, що в соціальних мережах закликають українських школярів розпилювати газ у навчальних закладах.