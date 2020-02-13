У КМДА розповіли, коли відкриють кінотеатр "Київ"

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак повідомив, що підготовчі та погоджувальні процеси для ремонту та відновлення столичного кінотеатру "Київ" тривають. Його мають відкрити до кінця 2020 року.

Про це сказано на сайті КМДА. Слончак зауважив, що "Київ" – це важлива і знакова будівля для міста, із власним духом та історією. За його словами такі культові місця мають бути доглянутими, у належному стані, мають бути корисними для містян і прибутковими для громади.

"Колишній орендар не вклав в утримування будівлі ні копійки, при цьому нещадно експлуатуючи і сплачуючи місту всього 47 тисяч гривень. Тож, очевидно, що тепер кінотеатр потребує капітального ремонту, над чим ми наразі і працюємо", – повідомив Слончак.

Кінотеатр "Київ" the-village.com.ua

Він зазначив, що кінотеатр "Київ" як пам’ятка архітектури місцевого значення потребує особливо ретельного підходу та контролю в питаннях ремонту та погодження, що дещо уповільнює процес відновлення роботи кінотеатру. Однак, це один із надважливих етапів, що місто ретельно тримає на контролі.

"Кінотеатр "Київ" завжди буде для міста культурним центром і працюватиме за профілем. Усе решта – брехня та маніпуляції окремих політиків та бізнесменів. "Київ" однозначно буде простором для національних та міжнародних фестивалів, що роблять наше місто ще більш сучасним, культурним та молодіжним і не може бути по-іншому", – підкреслив Слончак.

Як писав OBOZREVATEL, культовий для мешканців столиці кінотеатр "Київ", в якому проходили відомі міжнародні фестивалі та презентували свої роботи молоді режисери, змінив свого балансоутримувача.

Попередній, на основі укладених зо 20 років тому договорів, сплачував за його оренду до міського бюджету лише 4700 гривень на місяць. Після проведення конкурсу новим орендарем став Cinema City, який буде платити щомісяця понад 2 млн грн. Перші орендарі не погодилися з результатами конкурсу і подали позов до суду.

7 червня під будівлею кінотеатру відбулися зіткнення між представниками Муніципальної варти і низкою активістів. Приміщення кінотеатру "Київ" було закрите із самого ранку.

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