Карантин у Києві: у Кличка анонсували рейди в кафе, ресторани та салони

З понеділка, 6 квітня, в Києві будуть проводитися рейди з виявлення закладів, які порушують карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу COVID -19.

"Місто буде рейдовим способом виявляти заклади надання побутових послуг, стихійні ринки, якщо вони будуть на території міста, і реагувати", – заявив в ефірі ObozTV радник Київського міського голови Віталі Кличка Володимир Бондаренко, коментуючи журналістське розслідування кореспондента OBOZREVATEL про надання послуг на дому.

Він повідомив про те, що з дня запровадження карантину в столиці 12 березня по 3 квітня "органами Нацполіціі складено 25 адміністративних протоколів щодо тих закладів торгівлі та побуту, які працювали. Складено ще 40 протоколів на керівників різноманітних установ або підприємств, які не дотримувалися вимог щодо проведення дезінфекційних заходів".

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Порушення карантину "відстежуються спільно з Національною поліцією, Департаментом благоустрою, Департаментом підприємництва, київськими районними адміністраціями", – уточнив Бондаренко.

Він також прокоментував практику деяких кафе, барів і ресторанів, які, використовуючи дозвіл на доставку продуктів, пропонують послугу "доставки" своїх товарів на відстань 5 метрів від входу в заклад. "Це не дозволено. Така робота може бути тільки в режимі адресної доставки. Якщо буде зафіксований факт вживання їжі або напою на місці, це стовідсотково штраф, нижня межа якого буде знаходитися на позначці 34 тисячі гривень, тому що це не фізична особа – це підприємець", – заявив радник мера.

Він також порекомендував киянам, які стануть свідками порушень, звертатися на міську гарячу лінію 1551, "інформація буде оперативно передаватися міським службам", або за номером 102 в Нацполіцію, "яка теж швидко відреагує".

Нагадаємо, 3 квітня кореспондент OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк провів "рейд" по салонах краси та перукарнях Києва. Всі вони, виконуючи карантинні вимоги, були закриті. Проте, в інтернеті з'явився ажіотажний попит на перукарів, майстрів манікюру та масажистів "з виїздом додому".

Як писав OBOZREVATEL, з понеділка, 6 квітня, в Україні істотно посилюються карантинні заходи. Так, громадянам буде заборонено виходити на вулицю і відвідувати громадські місця без медичної маски.

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