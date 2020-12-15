У київському метро поліцейський затримав жінку, яка не оплатила проїзд. Відео

Юрій Сергієнко Кияни 17:39, 15.12.2020 Оновлено: 17:46, 15.12.2020

На станції київського метро "Шулявська" поліція затримала жінку, яка не оплатила проїзд.

Як стало відомо OBOZREVATEL, інцидент стався 15 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Поліцейські намагаються затримати жінку.

На кадрах видно, що жінка чинить опір, а співробітник правоохоронних органів намагається її відтягнути від ескалатора.

Поліцейський намагається відтягнути жінку від ескалатора.

У підсумку зробити це не вдалося і поліцейському довелося спускатися вниз разом з нею.

Поліцейському довелося спускатися разом з жінкою по ескалатору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді на станції столичного метро "Славутич" чоловік напав на поліцейського. У відповідь на зауваження він бризнув в обличчя правоохоронцю з газового балончика, а потім спробував вдарити його ножем.

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