У київському метро поліцейський затримав жінку, яка не оплатила проїзд. Відео

На станції київського метро "Шулявська" поліція затримала жінку, яка не оплатила проїзд.

Як стало відомо OBOZREVATEL, інцидент стався 15 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що жінка чинить опір, а співробітник правоохоронних органів намагається її відтягнути від ескалатора.

У підсумку зробити це не вдалося і поліцейському довелося спускатися вниз разом з нею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді на станції столичного метро "Славутич" чоловік напав на поліцейського. У відповідь на зауваження він бризнув в обличчя правоохоронцю з газового балончика, а потім спробував вдарити його ножем.