У київському гіпермаркеті чоловік впав у шахту ліфта і загинув

Олег Тимченко Кияни 15:06, 23.11.2020

У Святошинському районі Києва, в одному з гіпермаркетів на вулиці Чорнобильській, внаслідок падіння у шахту ліфта загинув 52-річний чоловік.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, загиблий працював у магазині вантажником.

"На цей час правоохоронці встановлюють деталі та причини трагедії", - розповіло джерело.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • У Подільському районі Києва 9 листопада з вікна квартири, розташованої на 6 поверсі багатоповерхового будинку на проспекті Правди, випав 18-річний хлопець.

  • У Дарницькому районі Києва, 28 жовтня з вікна багатоповерхівки, розташованої за адресою Олени Пчілки 4, випала жінка. Внаслідок отриманих травм вона померла на місці трагедії. Попередньо, жінка покінчила життя самогубством через трагедію у родині.

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