У київському гіпермаркеті чоловік впав у шахту ліфта і загинув

У Святошинському районі Києва, в одному з гіпермаркетів на вулиці Чорнобильській, внаслідок падіння у шахту ліфта загинув 52-річний чоловік.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, загиблий працював у магазині вантажником.

"На цей час правоохоронці встановлюють деталі та причини трагедії", - розповіло джерело.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: