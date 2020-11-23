У київському гіпермаркеті чоловік впав у шахту ліфта і загинув
У Святошинському районі Києва, в одному з гіпермаркетів на вулиці Чорнобильській, внаслідок падіння у шахту ліфта загинув 52-річний чоловік.
Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, загиблий працював у магазині вантажником.
"На цей час правоохоронці встановлюють деталі та причини трагедії", - розповіло джерело.
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