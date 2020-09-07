У Київському тервиборчкомі відбулася бійка. Причиною для силових розбірок стали суперечки щодо того, скільки виборчих округів має бути у столиці – 10 чи більше. Про подробиці інциденту на своїй сторінці у Фейсбук повідомив ексголова Держекоінспекції, кандидат у мери Києва від політичної партії "Екологічна альтернатива" Єгор Фірсов.

"Відучора (з 6 вересня. – Ред.) там не можуть вирішити, скільки в Києві буде виборчих округів. Замість логічного рішення про 10 районів – 10 округів, хочуть створити 13 чи 14 округів. Це примітивна маніпуляція, щоби збільшити ймовірність проходу депутатів від влади. Найдивнішим є те, що розділити хочуть не надвеликі райони на кшталт Дарницького, а маленькі. Це зайве свідчення "мутних домовленостей", – повідомив Фірсов.

Політик також виклав відео інциденту.

На переконання політика, крапку в цій суперечці має поставити Центральна виборча комісія.

"Строк можливості ухвалення цього рішення вийшов. І тепер має втрутитись ЦВК. Слідкуємо за подіями! Вже зрозуміло, що організація процесів у ТВК є непрозорою", – зазначив Фірсов.

У київській ТВК побилися через кількість виборчих округів, – Фірсов Скриншот зі сторінки Єгора Фірсова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Єгор Фірсов приєднався до перегонів за пост мера Києва: боротися за крісло столичного очільника він буде разом із партією "Екологічна альтернатива". Він уже дав гучну обіцянку: змусити мешканців Конча-Заспи притримуватися законів України й усунути порушення, допущені під час зведення маєтків, зокрема обмеження доступу громадян України до водойм.

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