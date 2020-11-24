У Київській області знайшли тіла жінки і дворічної дитини у квартирі

У Тетієві Київської області рятувальники виявили тіла жінки 1970 року народження і дитини 2017-го без явних ознак життя.

Як розповіли у пресслужбі ДСНС, 23 листопада в оперативно-диспетчерську службу Тетіївського району надійшло повідомлення про те, що в двоповерховому житловому будинку біля однієї з квартир чути запах газу, двері ніхто не відчиняв.

Тоді на місце події виїхав черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши до місця виклику, рятувальники виламали двері квартири й побачила тіла. Попередня причина з'ясовується.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Голосіївському районі Києва 20 листопада сталася масштабна пожежа на території ринку.