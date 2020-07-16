У Київській області посилять карантин із 17 липня: що заборонять

Із п'ятниці, 17 липня, в Київській області будуть посилені карантинні заходи через поширення коронавірусу.

Як повідомила пресслужба Київської ОДА, таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ [техногенно-екологічної безпеки] і НС [надзвичайних ситуацій]

З урахуванням оцінки епідемічної ситуації в Київській області комісія вирішила з 17 липня обмежити:

проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) із наповненістю менше 50 відсотків стаціонарно розміщених місць для сидіння та/або менше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі;

час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності обмежити з 23-ї та до 7-ї години.

Також буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час перевезення пасажирів, роботи громадського харчування, а також розважальних закладів у нічний час доби.

Нагадаємо, в Україні вже офіційно підтверджені 56 455 випадків коронавірусної інфекції. У Київській області станом на ранок 16 липня було зафіксовано 3144 підтверджених випадки COVID-19, а в Києві – 6613 випадків.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що карантин в Україні потрібно продовжити ще на місяць. Водночас він зазначив, що українці вже втомилися від обмежень.