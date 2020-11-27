У Київраді запропонували закрити метро на вихідні і ввести тижневий локдаун

Анна Прийма Кияни 12:54, 27.11.2020 Оновлено: 12:55, 27.11.2020

У боротьбі з COVID-19 в Києві більш ефективно буде зупинити метро у вихідні дні.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту Київради Олег Гелевей.

"Треба робити більший акцент на рух транспорту в Києві, ефективніше було в суботу-неділю зупинити метро. Карантин вихідного дня не допомагає, якби влада хотіла дійсно перервати ланцюг, то ввела б повний локдаун на тиждень, він корисніший, ніж карантин вихідного дня" , – говорить він.

Гелевей також зазначив, що основними джерелами зараження є транспорт, на другому місці – черги, а на третьому – установи охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2 грудня в Кабінеті міністрів не мають наміру ухвалювати рішення про введення нових карантинних обмежень або про скасування карантину вихідного дня.

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