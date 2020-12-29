У Київраді розповіли, чи подорожчає проїзд у транспорті

У Києві на початку 2021 року не підвищуватиметься вартість проїзду в громадському міському транспорті.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко, зазначивши, що йдеться про перші три місяці.

"У тому бюджеті, який Київрада ухвалила на 2021 рік, у нас на перший квартал закладено певну компенсацію для двох перевізників – "Київпастранс" і "Київський метрополітен", яка дозволяє поки не говорити про підвищення тарифу. Разом з тим, економічні передумови також для цього є", – заявив він.

Однак, за його словами, низка транспортних компаній розглядає питання про підвищення вартості проїзду, звучать різні цифри – від 10 до 12 грн.

"Пояснюється з боку перевізників це досить просто – є реальне зменшення пасажиропотоку на маршрутах. Друга історія – в січні збільшується мінімальна заробітна плата, це буде відбиватися на вартості проїзду. Однак у січні ми точно такого підвищення ще не очікуємо", – додав Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перевізники можуть порушити питання підвищення цін на проїзд у маршрутках від 10 до 15 гривень після закінчення локдауну.