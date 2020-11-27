У Київоблраді сталася бійка між нардепами. Відео

Олег Тимченко Кияни 16:08, 27.11.2020

У будівлі Київської обласної ради 27 листопада сталася штовханина між співробітниками правоохоронних органів та депутатами.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, конфлікт виник нібито через те, що один з депутатів прийшов на сесію з COVID-19 (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Зараз вирішується питання про кваліфікацію події. У результаті конфлікту ніхто не постраждав", – розповіло джерело.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Деснянському районі Києва біля одного з магазинів електроніки помітили велику чергу, в якій люди стояли без дотримання дистанції в розпал пандемії коронавируса.

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