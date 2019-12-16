Головна Новини
16 грудня • оновлено в 17:02
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У "Київміськбуді" розповіли, як добудують будинки "Укрбуду"

509
Читати матеріал російською

Президент ХК " Київміськбуд" Ігор Кушнір повідомив, що для добудови об'єктів "Укрбуду" компанія буде залучати кредити, а також розраховувати на допомогу держорганів.

Будівельна компанія не планує витрачати гроші власних інвесторів на добудову будинків "Укрбуду", написав Кушнір на своїй сторінці в Facebook.

"Київміськбуд" не витрачатиме коштів інвесторів Холдингової компанії! Компанія розглядатиме можливість використовувати нерозподілений прибуток, яку компанія акумулювала за роки успішної роботи на ринку. Плюс ведуться переговори з банками, так само розраховуємо на підтримку Кабінету міністрів і КМДА", – написав Кушнір.

В "Київміськбуді" розповіли, як добудують будинку "Укрбуду"

В "Київміськбуді" розповіли, як добудують будинку "Укрбуду"

citynews.net.ua

Новини
"Киевгорстрой" признали лучшей строительной компанией столицы

Він додав, що за фактом це питання порятунку більш ніж 13 тисяч інвесторів – люди вклали гроші і повинні отримати свої квартири. Він нагадав, що саме "Київміськбуд" прийшов на допомогу ошуканим вкладникам "Еліта Центр".

"Ми, як ніхто інший, розуміємо відповідальність, обсяги, завдання, які стоять перед нами. Упевнений, ми з ними впораємося! "Київміськбуд" – компанія, яка працювала в складні часи, виконувала всі зобов'язання перед інвесторами і щодного разу не підвела! Так буде в подальшому!", – написав Кушнір.

Він зізнався, що попереду багато складних технічних і юридичних питань, які потрібно опрацювати, оскільки відновити заморожені будівництва складніше, ніж почати нові.

"На жаль, у мене немає чарівної палички, щоб в один день добудувати об'єкти і передати їх інвесторам. Тому, прошу запастися терпінням. Нам потрібен час і підтримка. Але за підсумком, ми впораємося!", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

  • Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це відбулося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.

  • Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.

  • У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.

  • Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердила на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Теги
ПАТ ХК "Київміськбуд" Укрбуд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги