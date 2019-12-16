У "Київміськбуді" розповіли, як добудують будинки "Укрбуду"

Президент ХК " Київміськбуд" Ігор Кушнір повідомив, що для добудови об'єктів "Укрбуду" компанія буде залучати кредити, а також розраховувати на допомогу держорганів.

Будівельна компанія не планує витрачати гроші власних інвесторів на добудову будинків "Укрбуду", написав Кушнір на своїй сторінці в Facebook.

"Київміськбуд" не витрачатиме коштів інвесторів Холдингової компанії! Компанія розглядатиме можливість використовувати нерозподілений прибуток, яку компанія акумулювала за роки успішної роботи на ринку. Плюс ведуться переговори з банками, так само розраховуємо на підтримку Кабінету міністрів і КМДА", – написав Кушнір.

В "Київміськбуді" розповіли, як добудують будинку "Укрбуду" citynews.net.ua

Він додав, що за фактом це питання порятунку більш ніж 13 тисяч інвесторів – люди вклали гроші і повинні отримати свої квартири. Він нагадав, що саме "Київміськбуд" прийшов на допомогу ошуканим вкладникам "Еліта Центр".

"Ми, як ніхто інший, розуміємо відповідальність, обсяги, завдання, які стоять перед нами. Упевнений, ми з ними впораємося! "Київміськбуд" – компанія, яка працювала в складні часи, виконувала всі зобов'язання перед інвесторами і щодного разу не підвела! Так буде в подальшому!", – написав Кушнір.

Він зізнався, що попереду багато складних технічних і юридичних питань, які потрібно опрацювати, оскільки відновити заморожені будівництва складніше, ніж почати нові.

"На жаль, у мене немає чарівної палички, щоб в один день добудувати об'єкти і передати їх інвесторам. Тому, прошу запастися терпінням. Нам потрібен час і підтримка. Але за підсумком, ми впораємося!", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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