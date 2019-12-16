У "Київміськбуді" розповіли, як добудують будинки "Укрбуду"

Президент ХК " Київміськбуд" Ігор Кушнір повідомив, що для добудови об'єктів "Укрбуду" компанія буде залучати кредити, а також розраховувати на допомогу держорганів.
Будівельна компанія не планує витрачати гроші власних інвесторів на добудову будинків "Укрбуду", написав Кушнір на своїй сторінці в Facebook.
"Київміськбуд" не витрачатиме коштів інвесторів Холдингової компанії! Компанія розглядатиме можливість використовувати нерозподілений прибуток, яку компанія акумулювала за роки успішної роботи на ринку. Плюс ведуться переговори з банками, так само розраховуємо на підтримку Кабінету міністрів і КМДА", – написав Кушнір.
В "Київміськбуді" розповіли, як добудують будинку "Укрбуду"
citynews.net.ua
Він додав, що за фактом це питання порятунку більш ніж 13 тисяч інвесторів – люди вклали гроші і повинні отримати свої квартири. Він нагадав, що саме "Київміськбуд" прийшов на допомогу ошуканим вкладникам "Еліта Центр".
"Ми, як ніхто інший, розуміємо відповідальність, обсяги, завдання, які стоять перед нами. Упевнений, ми з ними впораємося! "Київміськбуд" – компанія, яка працювала в складні часи, виконувала всі зобов'язання перед інвесторами і щодного разу не підвела! Так буде в подальшому!", – написав Кушнір.
Він зізнався, що попереду багато складних технічних і юридичних питань, які потрібно опрацювати, оскільки відновити заморожені будівництва складніше, ніж почати нові.
"На жаль, у мене немає чарівної палички, щоб в один день добудувати об'єкти і передати їх інвесторам. Тому, прошу запастися терпінням. Нам потрібен час і підтримка. Але за підсумком, ми впораємося!", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це відбулося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердила на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.
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