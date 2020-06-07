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7 червня • оновлено в 15:55
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У Київ прийшло метеорологічне літо

1.6т
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У Києві 5 червня розпочалося метеорологічне літо з тритижневим запізненням – середньодобова температура у цей день склала+16,5 градусів.

Як повідомилиу пресслужбі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook, метеорологічна весна у столиці тривала 116 днів.

"Цьогорічне літо прийшло до столиці з трьохтижневим запізненням. Середньодобова температура повітря 4 червня склала +13,6, а це значить, що це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого – загалом 116 днів", – вказано у повідомленні.

Обозреватель

Обозреватель

Погода на літо

При цьому середньодобова температура 5 червня становила +16,5.

"Згідно прогнозу Українського гідрометцентру, температура повітря буде підвищуватися і метеорологічне літо, хоч із запізненням, але вступить у свої права", – сказано у повідомленні.

Крім того, як підкреслили в обсерваторії, це не найпізніший початок літа у Києві. У 1990 та 2001 році воно почалося 7 червня.

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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