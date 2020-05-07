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7 травня • оновлено в 12:48
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У Києво-Печерській лаврі трапився новий спалах COVID-19: глава МОЗ озвучив план дій

9.3т
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У Києво-Печерській лаврі зареєстрували 17 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це на брифінгу в четвер, 7 травня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що всі нові хворі раніше контактували із зараженими.

"Якщо ми говоримо про Києво-Печерську лавру, на сьогодні 17 нових випадків захворюваності. Це все люди, які були контактні з пацієнтами, що захворіли дві-три тижні тому. Вони перебували на самоізоляції, і зараз вже після виходу із самоізоляції їм було зроблено ПЛР-тестування, в 17 осіб виявили позитивний тест – у них підтверджено COVID-19", – розповів глава МОЗ.

У Києво-Печерській лаврі трапився новий спалах COVID-19

У Києво-Печерській лаврі трапився новий спалах COVID-19

Степанов додав, що місцеві органи уповноважені ухвалювати рішення про посилення карантину, в даному випадку, на території заповідника Києво-Печерська лавра за поданням санітарного лікаря Києва.

Нагадаємо, що станом на 3 травня 68 осіб братії Свято-Успенської Києво-Печерської лаври захворіли на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 7 травня в Україні зареєстровано 13 691 випадок зараження COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна Київ
Теги
Міністерство охорони здоров'я Києво-Печерська Лавра
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Бог шельму метит!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кацaп Кацaпыч, да. "В Ватикане помощник Папы Римского Франциска заразился коронавирусом COVID-19."
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