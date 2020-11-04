У Києві з'являться багаторівневі розв'язки від Харківської площі до Окружної

Obozrevatel Кияни 10:33, 4.11.2020 Оновлено: 10:46, 4.11.2020

У Києві побудують багаторівневі транспортні розв'язки. У межах Малої кільцевої дороги (проспект Валерія Лобановського, вулиця Олени Теліги тощо) передбачається звести їх на подовженні Залізничного шосе.

Як повідомляється на сторінці генплану міста у Facebook, також вони заплановані в районі Подільського мостового переходу.

Перелік розв'язок:

  • на Харківській площі;

  • на перетині вулиці Бориспільської з Харківською трасою,

  • на проспекті Романа Шухевича,

  • на вул. Братиславській;

  • на вул. Оноре де Бальзака;

  • на Дарницькій площі;

  • на вул. Привокзальній;

  • біля станції метро "Чернігівська";

  • на проспекті Академіка Палладіна;

  • на Великій окружній дорозі;

  • на площі Валерія Марченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на лінії метро від Троєщини до Окружної в Києві буде 22 станції: назви і терміни.

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