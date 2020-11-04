У Києві з'являться багаторівневі розв'язки від Харківської площі до Окружної
У Києві побудують багаторівневі транспортні розв'язки. У межах Малої кільцевої дороги (проспект Валерія Лобановського, вулиця Олени Теліги тощо) передбачається звести їх на подовженні Залізничного шосе.
Як повідомляється на сторінці генплану міста у Facebook, також вони заплановані в районі Подільського мостового переходу.
Перелік розв'язок:
на Харківській площі;
на перетині вулиці Бориспільської з Харківською трасою,
на проспекті Романа Шухевича,
на вул. Братиславській;
на вул. Оноре де Бальзака;
на Дарницькій площі;
на вул. Привокзальній;
біля станції метро "Чернігівська";
на проспекті Академіка Палладіна;
на Великій окружній дорозі;
на площі Валерія Марченка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на лінії метро від Троєщини до Окружної в Києві буде 22 станції: назви і терміни.