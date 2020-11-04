У Києві з'являться багаторівневі розв'язки від Харківської площі до Окружної

У Києві побудують багаторівневі транспортні розв'язки. У межах Малої кільцевої дороги (проспект Валерія Лобановського, вулиця Олени Теліги тощо) передбачається звести їх на подовженні Залізничного шосе.

Як повідомляється на сторінці генплану міста у Facebook, також вони заплановані в районі Подільського мостового переходу.

Перелік розв'язок:

на Харківській площі;

на перетині вулиці Бориспільської з Харківською трасою,

на проспекті Романа Шухевича,

на вул. Братиславській;

на вул. Оноре де Бальзака;

на Дарницькій площі;

на вул. Привокзальній;

біля станції метро "Чернігівська";

на проспекті Академіка Палладіна;

на Великій окружній дорозі;

на площі Валерія Марченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на лінії метро від Троєщини до Окружної в Києві буде 22 станції: назви і терміни.